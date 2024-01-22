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Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение по двум новым эпизодам после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

Так, ее обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 35 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору") и по части 1 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

Следователи объяснили, что до 2019 года блогер получила электронные ключи юрлиц для осуществления денежных переводов с расчетных счетов обществ. Без их согласия Блиновская пользовалась этими ключами в собственных целях.

Блиновская была задержана в апреле на границе с Белоруссией. В тот момент она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

В результате Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Она признала свою вину и раскаялась.

В свою очередь, адвокат блогера Наталия Сальникова назвала ложными сообщения о выплате Блиновской всего долга в размере 1,4 миллиарда рублей. Правозащитница подчеркнула, что блогер погасила задолженность на сумму 50–55 миллионов рублей, а на остальное у нее нет средств.



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