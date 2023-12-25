Адвокат Блиновской ответила на обвинения в вечеринке при домашнем аресте

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что не располагает информацией о предновогодней вечеринке в доме ее подзащитной, слухи о которой ранее распространились в Сети. Однако, по ее словам, проведение таких мероприятий под домашним арестом не противоречит закону.

"Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет", – передает РИА Новости ее слова.

Сальникова объяснила, что блогер может встречаться со своими родными и близкими, в том числе для того, чтобы отметить общероссийские праздники.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.

Суд постановил, что блогер будет находиться под домашним арестом до 26 января 2024 года. Также судья оставил без изменений избранные ранее запреты и ограничения.



Суд признал законным арест счетов и недвижимости блогера Блиновской