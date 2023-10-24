В отношении Блиновской назначена еще одна налоговая проверка за 2022 год

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

По делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей, назначили еще одну проверку. Об этом рассказала ее адвокат Наталия Сальникова.



"В отношении моей подзащитной Блиновской начата еще одна налоговая проверка за 2022 год", – передает ТАСС ее слова.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на следователя, на заседании Замоскворецкого суда было принято решение о необходимости провести экспертизу, чтобы определить сумму недоимки по делу Блиновской.

"Необходимо назначить и провести сложную налоговую экспертизу", – отметили в суде.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блогера обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.

В конце июля Пресненский суд продлил меру пресечения в виде заключения под домашний арест Блиновской до 26 октября.

20 октября следователи вновь потребовали продлить арест и запрет на пользование интернетом для Блиновской.



Суд признал законным арест счетов и недвижимости блогера Блиновской