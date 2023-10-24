Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов и недвижимости Блиновской

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Московский городской суд признал законным наложение следствием обеспечительных мер в рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и ее супругом 918 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В суде отметили, что сумма ареста на счета и недвижимость Блиновской равна сумме, которая была заявлена к ней надзорным ведомством в гражданском иске. Точную сумму денег при этом не стали называть, поскольку это является персональными данными блогера.

В апреле Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств, блогер признала вину и раскаялась.

В конце июля Пресненский суд продлил меру пресечения в виде заключения под домашний арест Блиновской до 26 октября. Запрет на использование интернета блогером также было решено сохранить.

Следствие просит продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской