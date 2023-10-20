Следственный комитет просит продлить домашний арест блогеру Блиновской

Фото: vk.com/elena_blinovskaya

Следственный комитет просит суд продлить срок домашнего ареста и запрета пользования интернетом для блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения рассмотрят 24 октября, уточнили в пресс-службе суда.

В апреле Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств, блогер признала вину и раскаялась.

В конце июля Пресненский суд продлил меру пресечения в виде заключения под домашний арест Блиновской до 26 октября. Запрет на использование интернета блогером также было решено сохранить.

Следствие просит продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской