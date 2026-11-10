Школьникам в РФ разрешили использовать примеры из Библии в итоговом сочинении

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Российским выпускникам разрешат ссылаться на Библию и другие священные тексты при написании итогового сочинения в 2026–2027 учебном году. Такие произведения будут принимать в качестве литературных примеров при условии, что они помогают раскрыть выбранную тему, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Итоговое сочинение старшеклассники будут писать в начале декабря. Успешное выполнение этой работы станет обязательным условием допуска к единому государственному экзамену в 2027 году. При этом в сочинении необходимо привести хотя бы один пример из опубликованного литературного произведения.

В ФИПИ пояснили, что в качестве такого примера можно использовать не только художественную литературу, но и Библию или священные книги других религий. Однако приведенный фрагмент должен иллюстрировать аргумент и соответствовать теме работы.

Единого федерального перечня рекомендуемой литературы для итогового сочинения не существует. При выборе произведений школьникам следует учитывать российское законодательство и публичный характер работы. Кроме того, значение имеют сама тема и логика ее раскрытия.

Использовать произведения, которые не переведены на русский язык, выпускникам не разрешается. В ФИПИ объяснили это тем, что в таком случае объективно оценить сочинение будет невозможно.

Ранее сообщалось, что в 2027 году изменится количество заданий в ЕГЭ по двум предметам. В экзаменационной работе по истории их станет 22 вместо 21, а в профильном экзамене по математике – 20 вместо 19.