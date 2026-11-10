Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:59

Общество

Школьникам в РФ разрешили использовать примеры из Библии в итоговом сочинении

Фото: depositphotos/fabian19

Российским выпускникам разрешат ссылаться на Библию и другие священные тексты при написании итогового сочинения в 2026–2027 учебном году. Такие произведения будут принимать в качестве литературных примеров при условии, что они помогают раскрыть выбранную тему, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Итоговое сочинение старшеклассники будут писать в начале декабря. Успешное выполнение этой работы станет обязательным условием допуска к единому государственному экзамену в 2027 году. При этом в сочинении необходимо привести хотя бы один пример из опубликованного литературного произведения.

В ФИПИ пояснили, что в качестве такого примера можно использовать не только художественную литературу, но и Библию или священные книги других религий. Однако приведенный фрагмент должен иллюстрировать аргумент и соответствовать теме работы.

Единого федерального перечня рекомендуемой литературы для итогового сочинения не существует. При выборе произведений школьникам следует учитывать российское законодательство и публичный характер работы. Кроме того, значение имеют сама тема и логика ее раскрытия.

Использовать произведения, которые не переведены на русский язык, выпускникам не разрешается. В ФИПИ объяснили это тем, что в таком случае объективно оценить сочинение будет невозможно.

Ранее сообщалось, что в 2027 году изменится количество заданий в ЕГЭ по двум предметам. В экзаменационной работе по истории их станет 22 вместо 21, а в профильном экзамене по математике – 20 вместо 19.

Читайте также


образованиеобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика