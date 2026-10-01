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01 октября, 15:49

Общество

В столице началась регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) началась в Москве. Заявления принимаются на mos.ru, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В ведомстве отметили, что в этом году процедура упростилась. Раньше одиннадцатиклассникам нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем – на итоговое сочинение или изложение. Девятиклассники ранее также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование.

Изменился и порядок регистрации на ЕГЭ по иностранным языкам. Если раньше заявление подавалось отдельно на устную и письменную части, то теперь их можно выбрать одновременно. Также предметы ОГЭ по выбору школьники будут сдавать на компьютерах с отечественным программным обеспечением "МосТех.ОС". Обязательные предметы – русский язык и математика – останутся в бумажном формате. ЕГЭ по информатике переведут с Windows на операционную систему "ОС МЭШ".

Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2027 года включительно, а на ОГЭ – до 1 марта 2027 года. До окончания регистрации участники могут изменить заявление – добавить или заменить предметы либо сократить их количество. После завершения регистрационного периода это можно будет сделать только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что число школьников, получающих двойки, уменьшается. Также наблюдается улучшение результатов ЕГЭ и в целом виден рост качества профессионального образования в стране. При этом Минпросвещения РФ системно борется с необъективностью выставления отметок в школах.

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