01 октября, 16:00Транспорт
Движение закрыто на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение транспорта временно закрыто на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту по направлению в центр Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Кроме того, нельзя проехать по улице 1905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной и по Новоарбатскому мосту по направлению в центр.
Ранее перекрытия действовали в Выставочном переулке. Они распространились и на съезды с Боровского шоссе, с Озерной улицы и с Можайского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Позднее движение восстановили.
Накануне Дептранс предупреждал москвичей и гостей столицы и возможных локальных перекрытиях 1 октября. Водителям рекомендовали закладывать дополнительное время на дорогу и следить на ситуацией с помощью навигатора. Для того чтобы сэкономить время и не менять планы, ведомство призывало горожан выбирать для поездок метро.
Движение в Москве ограничат 3–4 октября из-за полумарафона