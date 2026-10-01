Движение закрыто на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта временно закрыто на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту по направлению в центр Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, нельзя проехать по улице 1905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной и по Новоарбатскому мосту по направлению в центр.

Ранее перекрытия действовали в Выставочном переулке. Они распространились и на съезды с Боровского шоссе, с Озерной улицы и с Можайского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Позднее движение восстановили.

Накануне Дептранс предупреждал москвичей и гостей столицы и возможных локальных перекрытиях 1 октября. Водителям рекомендовали закладывать дополнительное время на дорогу и следить на ситуацией с помощью навигатора. Для того чтобы сэкономить время и не менять планы, ведомство призывало горожан выбирать для поездок метро.