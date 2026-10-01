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01 октября, 16:13

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Star Magazine: модель Синди Кроуфорд может уехать из Голливуда после смерти сына

Модель Синди Кроуфорд может уехать из Голливуда после смерти сына

Фото: AP/Invision/Amy Sussman

Американская модель Синди Кроуфорд и ее супруг, предприниматель Рэнди Гербер, рассматривают возможность переезда из Лос-Анджелеса после смерти их сына Пресли. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Star Magazine.

"Никто не хочет видеть, как они принимают необдуманные решения, но кончина Пресли перевернула их мир", – говорит собеседник издания.

По словам источника, пара сознательно придерживалась непубличного образа жизни до трагедии. Однако внезапное вовлечение в громкий скандал стало для них серьезным ударом, последствия которого, как подчеркнул инсайдер, невозможно компенсировать никакими финансовыми средствами.

Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет в реабилитационной клинике. Судмедэкспертиза по факту случившегося продолжается. Полиция заявила, что инцидент не носит криминального характера. Среди предполагаемых версий – передозировка наркотическими веществами.

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