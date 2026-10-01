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01 октября, 16:46

Город

Мурал с городами-героями появился на востоке Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Мурал с городами-героями и советским солдатом появился на диспетчерском пункте АО "Москоллектор" около станции метро "Лухмановская" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Художники нанесли на здание непрерывную композицию. По контуру объекта разместили мини-иллюстрации с ключевыми достопримечательностями Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Мурманска, Керчи и других городов-героев.

Слева от входа мастера изобразили Спасскую башню, стены Кремля, парящие в небе самолеты, гвоздики и георгиевскую ленту. На правой стороне здания вокруг окна появился букет из ромашек и незабудок, орден Славы и девиз "Память бессмертна".

У входа разместили изображение маленькой девочки, собирающей цветы на фоне силуэта советского солдата. На цоколь здания нанесли российский триколор.

Для нанесения рисунков мастера применили современные составы, а смешивание цветов обеспечило плавные переходы оттенков.

Объединение стрит-арта с объектами коммунальной сети является актуальным городским направлением. Такие работы превращают трансформаторные подстанции, тепловые узлы и диспетчерские в местные достопримечательности, способствуя сохранению исторической памяти и декорированию столицы.

Ранее юрист Мария Ярмуш предупредила, что в некоторых случаях на здания можно наносить рисунки, но для этого нужно получить разрешение собственника. Кроме того, изображение должно отвечать требованиям законодательства. В противном случае гражданину может грозить наказание по статье о вандализме.

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