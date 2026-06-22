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22 июня, 17:17

Транспорт

Работники ЦППК с начала года удалили с поездов 12 тыс кв м граффити

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала 2026 года работники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) удалили с вагонов поездов почти 12 тысяч квадратных метров граффити. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Нанесение граффити не только портит внешний вид наших поездов, но и требует значительных ресурсов для их устранения, которые могли бы быть направлены на улучшение качества обслуживания. Очистка одного разрисованного вагона может продолжаться до 3,5 часа", – рассказал первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак.

Он добавил, что разрисованный состав приходится снимать с маршрута и отправлять в депо, заменяя его резервным. Вынужденные меры влияют на комфорт пассажиров и распределение ресурсов.

На данный момент современные поезда ЦППК покрывают специальным антивандальным составом, который защищает лакокрасочное покрытие от проникновения краски и помогает сократить количество случаев, когда вагону требуется перекраска. Кроме того, каждый случай нанесения граффити компания передает в правоохранительные органы. Злоумышленникам за граффити может грозить статья о вандализме.

Ранее в "Яндекс Go" сообщили, что установили личности людей, причастных к инциденту с утопленными самокатами кикшеринга на юге Москвы. Информация о том, что десятки арендованных СИМ оказались в воде, появилась в нескольких каналах мессенджера МАХ.

На всех фигурантов подано заявление в полицию, по результатам расследования будут приняты меры. В компании подчеркнули, что каждый случай вандализма изучается службой безопасности, а за повреждение устройств предусмотрен штраф в размере 35 тысяч рублей.

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