В Коми осудили 80-летнюю пенсионерку, устроившую смертельное ДТП

Фото: depositphotos/andreyuu​

Ухтинский городской суд выписал штраф в 500 тысяч рублей 80-летней местной жительнице, устроившей смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Инцидент произошел 13 января 2026 года на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора. Женщина, сидевшая за рулем Toyota RAV4, не уступила дорогу автомобилю Nissan Primera при выезде со второстепенной дороги.

В результате столкновения 65-летний водитель Nissan получил множественные травмы и спустя некоторое время скончался. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало нарушение сердечного ритма из-за осложнения ушиба сердца на фоне хронических заболеваний.

Виновница аварии полностью признала вину в причинении смерти по неосторожности. Помимо штрафа, суд запретил женщине садиться за руль в течение двух лет, а также удовлетворил иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Ранее суд приговорил жительницу Новосибирской области к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП с ребенком. Женщина ехала на автомобиле Toyota со скоростью не менее 96 километров в час, но в какой-то момент столкнулась с ребенком на электросамокате, который переезжал перекресток. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

