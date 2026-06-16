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Происшествия

Грузовик и автобус столкнулись в подмосковной Дубне

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

ДТП с участием грузовика и автобуса произошло на Дмитровском шоссе в подмосковной Дубне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД РФ.

Предварительно, после столкновения автобус въехал в здание. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным полиции, в результате ДТП один человек обратился за медицинской помощью.

Ранее на северо-востоке Москвы мужчина на электроскутере сбил 4-летнего ребенка. Инцидент произошел на улице Стартовой, где 42-летний мужчина, не имеющий прав на пользование электроскутером, наехал на девочку 2022 года рождения.

Пострадавшую вместе с матерью доставили в больницу для оказания помощи. Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.

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