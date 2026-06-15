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15 июня, 08:31

Происшествия

11 человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса под Тюменью

Фото: MAX/"МЧС Тюменской области"

В Тюменской области 11 человек пострадали и один погиб при столкновении грузовика и автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария случилась утром 15 июня на 101-м километре трассы Р-254. По данным ведомства, водитель вахтового автобуса, в котором находилось 19 пассажиров, врезался в попутно двигавшийся грузовик.

Двух пострадавших доставили в больницу, остальных – отпустили домой. Кроме того, как указало ведомство, одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать из поврежденного транспортного средства. В настоящее время последствия аварии устранены.

Ранее на 2-м километре Луцинского шоссе в Одинцове произошло ДТП с участием маршрутки. Предварительно, водитель, который находился за рулем грузовика, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

В результате два человека погибли, еще 21 получил травмы. При этом 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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