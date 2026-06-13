Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой в Одинцове

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Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после аварии с маршруткой в Одинцове, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что в больницах находится 19 пострадавших. Они получают всю необходимую помощь. Кроме того, со специалистами федеральных медицинских центров проводятся телемедицинские консультации.

Авария произошла 13 июня на 2-м километре Луцинского шоссе. Предварительно, водитель, управляющий грузовым автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Два человека погибли, еще 21 – получили ранения.

Установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура.

