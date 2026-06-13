13 июня, 17:05Происшествия
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцове выросло до 14
Фото: телеграм-канал "Типичное Одинцово"
Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутки в подмосковном Одинцове выросло до 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.
Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки.
Авария произошла на 2-м километре Луцинского шоссе 13 июня. По предварительной информации, водитель, который управлял грузовым автомобилем, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с "Газелью". В результате погиб один человек.
Ранее пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове. Инцидент произошел днем 7 июня напротив дома № 49, расположенного на Тульской улице. По данным регионального главка МВД РФ, за рулем автобуса находился мужчина 1963 года рождения. В результате ДТП пострадали две девушки в возрасте 19 и 22 лет. Их госпитализировали.
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