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29 июля, 20:09

Происшествия

В Подмосковье возбудили дело об убийстве пропавшей в середине июля женщины

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В подмосковном Одинцове возбудили уголовное дело об убийстве 39-летней местной жительницы, пропавшей в середине июля. Ее тело нашли в лесополосе, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Следователи и криминалисты провели необходимые допросы. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно‑медицинская и молекулярно‑генетическая.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к убийству.

Ранее в Гагине Нижегородской области 72‑летняя пенсионерка обратилась в полицию: она сообщила, что ее 50‑летний сын несколько дней назад ушел из дома и не вернулся. В ходе проверки выяснилось, что мужчина поссорился с 78‑летним соседом – тот нанес ему удар ножом в шею, от чего потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник завернул тело в мешок и закопал в своем огороде.

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