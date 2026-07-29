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29 июля, 15:50

Культура

Основатель ирландской рок-группы The Frames Глен Хансард погиб в ДТП

Фото: legion-media.com/ZUMA Press, Inc.

Основатель ирландской рок-группы The Frames, актер и соавтор оскароносной композиции Falling Slowly Глен Хансард погиб в ДТП. Об этом сообщает газета Irish Independent.

Уточняется, что авария произошла 29 июля в Дублине. По предварительным данным, 56-летний музыкант, управлявший мотоциклом, не справился с управлением.

Хансард основал группу The Frames в 1990 году. За время существования коллектив выпустил семь студийных альбомов. Самыми популярными стали пластинки Burn the Maps и The Cost, которые оказались на первом и втором местах в ирландских чартах соответственно.

Помимо работы в группе, Хансард писал музыку для кино. Песня Falling Slowly, созданная в соавторстве с чешской пианисткой Маркетой Иргловой для фильма "Однажды" 2007 года, получила премию "Оскар" за лучшую композицию.

Музыкант также снимался в кино. Он исполнил одну из ролей в фильме "Обязательства" 1991 года, который был удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

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