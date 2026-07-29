Акцию проекта "День без турникетов" посвятят интерьеру и дизайну

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Около 20 московских компаний откроют свои двери для горожан с 5 по 11 августа в рамках специальной акции проекта "День без турникетов". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие приурочено к Московской неделе интерьера и дизайна. Участниками станут производители мебели и отделочных материалов, а также дизайнерские и архитектурные бюро.

Для посетителей проведут более 30 экскурсий, часть из которых дополнят мастер-классами. Горожане смогут узнать больше о современных технологиях производства и увидеть, как создаются предметы интерьера.

"Специальная акция проекта "День без турникетов" в рамках Московской недели интерьера и дизайна дает возможность горожанам узнать больше о предприятиях, производствах и командах, благодаря которым столица развивается как современный промышленный, технологический и креативный центр", – отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

В числе новых площадок акции – московский бренд "Комо каса", который начинал как студия дизайна, а затем создал собственное производство мягкой мебели. Во время экскурсии гости смогут увидеть полный процесс изготовления диванов и кресел: от разработки идеи в 3D-студии и подготовки чертежей до работы в швейном, столярном и обивочном цехах. Специалисты также расскажут о влиянии материалов на долговечность, комфорт и эргономику мебели.

Еще одной площадкой станет IT-компания "НКсекьюр", которая стала финалистом премии "Новатор Москвы". Предприятие разрабатывает NFC-замки с управлением через смартфон. Участники экскурсии узнают об истории создания технологии и принципах цифровой безопасности, а также смогут самостоятельно протестировать устройство.

Ранее в деловом пространстве "МосХаб. Сколково" прошел "День открытого кода". Особое внимание в рамках мероприятия уделили активному развитию Москвой ИТ-индустрии в области open source и формированию сообщества вокруг своих опенсорс-продуктов.