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29 июля, 15:55

Безопасность

В московском проекте "Перезвони сам" объяснили, почему нельзя отвечать мошеннику

Фото: depositphotos/Elnur_

При ответе на звонок с подозрительного номера стоит положить трубку и не вступать в диалог. Об этом РИА Новости заявила руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

"Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь "переиграть" звонившего", – подчеркнула эксперт.

Шилина отметила, что после прерывания разговора нужно проверить номер и затем перезвонить на доверенный номер из официальных источников. По ее словам, настоящий сотрудник подождет, пока человек будет искать информацию о звонившем.

Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили об обмане мошенниками россиян, ищущих работу. В этой ситуации наиболее уязвимы перед такими схемами молодые специалисты, школьники и студенты. Аферисты публикуют ложные объявления и предлагают пройти платную профессиональную подготовку, выманивая деньги и личные данные жертв.

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