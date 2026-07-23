Мошенники начали создавать фальшивые чат-боты почтовых служб

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Злоумышленники начали обзванивать россиян под видом сотрудников почты, чтобы выманить данные через поддельные чат-боты в мессенджерах. О новой схеме в интервью РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, гражданам сообщают о заказном письме или посылке, которую якобы необходимо доставить, и просят уточнить адрес. Для этого жертву убеждают перейти в мессенджер Telegram и воспользоваться подставным сервисом, имитирующим официального бота.

Депутат пояснил, что расчет делается на доверие к известным организациям: слыша о почтовом отправлении, человек действует автоматически и не ожидает обмана. Хотя любые просьбы перейти в сторонний чат-бот, продиктовать код из СМС или реквизиты карты должны сразу вызывать подозрение.

Немкин порекомендовал немедленно прерывать такие разговоры и перепроверять информацию через официальные каналы, не используя ссылки от звонящих.

Ранее мошенники начали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду. Обман строится на том, что жертву убеждают отправиться к банкомату, после чего пересылают в мессенджер сгенерированный QR-код или его скриншот.