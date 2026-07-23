МВД РФ предложило блокировать без суда сайты по продаже сим-карт и аккаунтов

Фото: depositphotos/stevanovicigor

МВД России предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в рамках нового пакета антимошеннических мер "Антифрод 3.0". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы, подготовленные в рамках разработки законопроекта.

Под ограничение доступа могут подпасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие активированными сим-картами, аккаунтами, данными для входа в платежные сервисы и средствами аутентификации.

Инициатива также затрагивает платформы по обмену цифровых валют и сайты, распространяющие регистрационные документы юрлиц и электронные подписи. В ведомстве пояснили, что такая информация способствует совершению уголовно наказуемых преступлений.

Среди других предложений законопроекта – обязательное указание персональных данных отправителя в СМС-рассылках, ограничение массовых вызовов без установления соединения, а также требование к владельцам интернет-ресурсов и приложений хранить данные о регистрации и авторизации пользователей в течение трех лет.

Ранее МВД раскрыло новую схему мошенничества с фейковой доставкой товаров. При этом в ней жертва афериста автоматически становится соучастницей преступления. По данным МВД, мошенники также могут представляться сотрудниками финансовых учреждений, правоохранительных органов или спецслужб.