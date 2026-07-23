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23 июля, 18:55

Политика

Евросоюз внес в 21-й пакет санкций против РФ 170 организаций и 48 физлиц

Фото: 123RF.com/olegganko

Евросоюз ввел рестрикции против 170 российских организаций и 48 физических лиц в рамках 21-го пакета санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Кроме того, под ограничения подпали 94 российских и 4 иностранных банка, 33 кредитно-финансовых организации. Согласно документу, запрет коснулся и проведения транзакций 14 платформ в сфере криптоактивов из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии. Более того, европейский бизнес не сможет проводить транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

Вместе с тем ЕС включил в список санкций три НПЗ в России и один в Белоруссии, а также 41 танкер, в результате чего число подсанкционных судов увеличилось до 673.

"ЕС нацелен на нефтяной сектор, в частности, на нефтеперерабатывающие заводы. В нем указаны 18 юридических и одно физическое лицо, работающие в нефтяном секторе, включая три нефтеперерабатывающих завода в России, крупный белорусский нефтеперерабатывающий завод, а также компанию, созданную для продажи белорусских нефтепродуктов в России", – говорится в сообщении.

Под рестрикциями оказались и четыре новых объекта, связанных с трансграничной компанией А7. В документе поясняется, что причиной этому стали ее связи в Африке.

Как указал Совет ЕС, в рамках 21-го пакета санкций заморожен потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель. Ограничения продлятся до 15 июля 2027 года. Меры затрагивают и семь игроков в области добычи золота в России, одну из крупнейших алмазных компаний и несколько предприятий горнодобывающей и металлургической промышленности.

В частности, новый пакет санкций устанавливает ограничения в отношении 37 российских производителей БПЛА дальнего действия, 56 физических и юридических лиц, которые связаны с ВПК.

Более того, ЕС отметил, что 21-пакет санкций формирует основу для введения визового запрета в отношении участников специальной военной операции.

Ранее Евросоюз впервые применил новый вид ограничительных мер – "за удары по Киеву". Туда попали пять организаций и одно физическое лицо. Меры введены за удары по украинской столице, которые наносились 1 и 5 июля, уточнили представители Евросоюза.

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Сюжет: Санкции
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