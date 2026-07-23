Премьер Грузии заявил, что иноагенты раздувают инцидент с нападением на россиянку

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Иностранные агенты в Грузии специально раздувают инцидент с нападением на россиянку. Об этом заявил премьер республики Ираклий Кобахидзе.

"Они (иностранные агенты. – Прим. ред.) прямо оправдывают агрессию, более того, они одобряют эту агрессию, которая была физическим оскорблением. Тут очень просто проглядывается двойной стандарт и причина двойного стандарта", – приводит ТАСС слова главы правительства Грузии.

Премьер отметил, что конкретные агенты выполняют заказ, чтобы посеять ненависть в республике. Он подчеркнул, что власти страны будут всячески противостоять этому.

Инцидент с нападением на россиянку произошел в грузинской Кахетии 19 июля. В тот день неизвестный мужчина ворвался в номер гостиницы, где отдыхали девушки, и напал на одну из них.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ему вменяли умышленное причинение легкого вреда здоровью. 21 июля мужчину отпустили под залог суммой около 1,85 тысячи долларов.

Пострадавшую россиянку доставили в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Врачи заявили, что ей потребуется операция.