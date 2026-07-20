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20 июля, 15:46

Происшествия

Пострадавшей при нападении в Грузии россиянке будет нужна операция

Фото: телеграм-канал "112"

Гражданке РФ Юлии Нестерюк, которая пострадала в результате нападения в гостинице Кахетии, потребуется операция. Об этом рассказала очевидица случившегося и подруга девушки Владислава Бородина в комментарии РИА Новости.

"В результате нападения у нее диагностированы перелом носа и сотрясение мозга", – уточнила Бородина.

Однако врачебное вмешательство будет проходить точно не в Грузии, добавила собеседница агентства.

По версии следствия, конфликт произошел между участниками свадьбы и иностранными туристами. После этого неизвестный пришел в гостиничный номер Нестюрюк и набросился на нее. Девушку госпитализировали.

В Сети появилось видео момента нападения. МВД Грузии задержало подозреваемого.

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