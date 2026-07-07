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07 июля, 14:26

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ТАСС: в Москве молодой человек вытолкнул девушку из окна и покончил с собой

В Москве молодой человек вытолкнул девушку из окна и покончил с собой – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Молодой человек покончил с собой после конфликта с девушкой, в результате которого она выпала из окна его квартиры на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в квартире на улице Короленко в районе Сокольники. В какой-то момент ссоры мужчина начал избивать свою знакомую, а после перешел к угрозам ружьем.

Девушка, пытаясь спастись от нападавшего, выпала из окна. Молодой человек, осознав последствия своих действий, покончил с собой. По уточнению инсайдера, пострадавшую доставили в медучреждение.

Как выяснил SHOT, госпитализированной оказалась 26-летняя девушка, окончившая Лондонскую балетную академию Royal Ballet School и имеющая дипломы международного класса по фитнесу, а также высшее педагогическое образование.

Согласно публикации в канале в МАХ, с 33-летним нападавшим она познакомилась, когда тот стал регулярно посещать ее тренировки. Он на протяжении 1,5 года безуспешно пытался ухаживать за ней.

В какой-то момент мужчина предложил девушке совместный бизнес – открыть фитнес-зал. В пятницу, 5 июля, Полина пришла к Станиславу домой для обсуждения деталей, однако встреча закончилась избиением девушки молотком и ее сбросом с 4-го этажа.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Она уже перенесла одну операцию, после которой ее перевели в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сейчас расследованием инцидента занимается столичный главк Следственного комитета.

Другое уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью правоохранителями ранее было возбуждено после того, как мужчина избил прохожего в ходе конфликта на улице в Петроверигском переулке в Басманном районе Москвы.

Потерпевший подошел к незнакомым ему людям, после чего возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес мужчине удар в голову. Также он толкнул его, а когда последний упал – продолжил избивать руками по голове. Пострадавшего доставили в больницу, а злоумышленника задержали.

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