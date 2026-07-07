Самолет в Бишкеке попал в аварийную ситуацию при взлете

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В аэропорту Бишкека у самолета авиакомпании Tez Jet при взлете сломалось шасси. Несколько пассажиров пострадали, сообщили в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Первоначально сообщалось, что самолет пострадал при посадке – у него сломалось переднее шасси. Позже выяснилось, что аварийная ситуация произошла при взлете рейса Бишкек – Ош: у воздушного судна сломалось одно из задних шасси.

Все пассажиры были эвакуированы, однако несколько человек получили мелкие порезы и ушибы. Медики оказали всем первую помощь в зоне прилета ошского сектора. Тяжелых пострадавших нет, а все службы продолжают работу.

Ранее в Якутии самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту. В этот момент на борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.

