07 июля, 14:22Происшествия
Самолет в Бишкеке попал в аварийную ситуацию при взлете
Фото: телеграм-канал Mash
В аэропорту Бишкека у самолета авиакомпании Tez Jet при взлете сломалось шасси. Несколько пассажиров пострадали, сообщили в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
Первоначально сообщалось, что самолет пострадал при посадке – у него сломалось переднее шасси. Позже выяснилось, что аварийная ситуация произошла при взлете рейса Бишкек – Ош: у воздушного судна сломалось одно из задних шасси.
Все пассажиры были эвакуированы, однако несколько человек получили мелкие порезы и ушибы. Медики оказали всем первую помощь в зоне прилета ошского сектора. Тяжелых пострадавших нет, а все службы продолжают работу.
Ранее в Якутии самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту. В этот момент на борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.