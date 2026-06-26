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26 июня, 12:05

Происшествия

Двенадцать человек находились на борту вертолета, жестко севшего под Красноярском

Фото: 123RF.соm/konstantin75

На борту вертолета, жестко севшего под Красноярском, находились 12 человек, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Предварительно, вынужденную посадку в Северо-Енисейском районе совершило судно Ми-8Т. Девять человек были пассажирами, трое – членами экипажа. В настоящий момент устанавливаются данные о пострадавших, размер ущерба уточняется.

Кроме того, была организована проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и криминалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, который поможет установить все обстоятельства инцидента. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

В правоохранительных органах РИА Новости также рассказали, что вертолет проводил лесоавиационные работы.

О жесткой посадке авиасудна, эксплуатируемого ООО "Геликс Аэро", стало известно в пятницу, 26 июня. Отмечалось, что все пассажиры, которые были в момент посадки на борту, живы.

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