Поиски пропавшего вертолета ограничили в Приморье

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Поиски вертолета, который пропал в Тернейском районе Приморья, ограничили участком 30 на 30 километров. В этом районе зафиксировали сигналы с телефонов пилота и его пассажира, рассказал РИА Новости брат летчика Игорь.

"Площадь леса очень большая. Там 30 на 30 километров кусок. Это примерный район, где у них (у летчика и пассажира. – Прим. ред.) телефоны пеленговались", – отметил он.

Мужчина уточнил, что в настоящее время устройства не подают сигналов. Последней точкой была вышка, где могли находиться летчик и пассажир.

Связь с экипажем Robinson R44 была утеряна 21 июня. Вертолет авиакомпании "Гранат" выполнял лесоавиационные работы. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.

При этом сигналов о неисправностях или нештатных ситуациях с борта не поступало. Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что за несколько дней до происшествия Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат".

