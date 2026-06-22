Пропавший в Приморье вертолет Robinson перед вылетом был технически исправен

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Вертолет Robinson R44, пропавший в Тернейском районе Приморья, по предварительным данным, находился в исправном техническом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Воздушное судно авиакомпании "Гранат" выполняло лесоавиационные работы и вылетело из поселка Терней в направлении села Единка. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.

По данным Росавиации, около 11:00 по местному времени командир доложил о планируемой посадке в Единке, однако спустя час экипаж на связь не вышел. Сигналов о неисправностях или нештатных ситуациях с борта не поступало.

На данный момент поиски вертолета продолжаются. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.

По данным Примгидромета, в районе предполагаемого маршрута днем 21 июня наблюдалась переменная облачность, видимость составляла от 20 до более чем 50 километров, скорость ветра не превышала 7 метров в секунду. Существенных погодных явлений, которые могли бы осложнить полет, не фиксировалось.

Известно также, что за несколько дней до происшествия Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат". Ранее они были введены после выявленных нарушений воздушного законодательства, однако проведенная проверка подтвердила соответствие перевозчика требованиям федеральных авиационных правил.

Ранее в Сергиево-Посадском округе разбился легкомоторный самолет Zlin-42. Крушение произошло на аэродроме Вихрево, оба человека на борту погибли. Изначально предполагалось, что летчик-испытатель Петр Тутакин был пассажиром, однако позже в СК подтвердили, что именно он находился за штурвалом.