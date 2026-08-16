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16 августа, 17:02

Город

Мастер-классы представят на фестивале "Вкусы России"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

До 23 августа на фестивале "Вкусы России", который проходит на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве", для гостей доступны студии мастер-классов, где партнеры фестиваля проводят тематические занятия для всей семьи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На площадке Россельхозбанка взрослые и дети смогут своими руками создать сувениры, узнать необычные факты о традиционных десертах и народных промыслах. Также здесь пройдут уличные мероприятия и квест.

В павильоне "Магнита" организованы детские мастер-классы. С понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 работает зона аквагрима, а с 16:00 до 18:00 – занятия по росписи гипсовых фигур.

В пятницу и выходные расписание меняется: с 12:00 до 14:00 – роспись гипсовых фигур, с 14:00 до 18:00 – аквагрим. Кроме того, в павильоне есть фотозона, а за участие в мероприятиях дети получают сладкие подарки и стикеры.

На площадке "Петелинки" проходят кулинарные мастер-классы, где можно освоить секреты приготовления национальных блюд. Шеф-повара Олег Рыбаков, Роман Тамразян и Дмитрий Выродов ежедневно представляют новые рецепты. В меню – драники с курочкой по-смоленски, воронежские ломтики с пикантным соусом, краснодарские фаршированные котлеты и кордон-блю по-тамбовски.

В этом году у фестиваля появилось новое направление – отдельная научная зона, где дети и родители смогут почувствовать себя исследователями. Организаторами площадки выступили НИЦ "Курчатовский институт" и Политехнический музей. Под руководством наставников юные гости проведут эксперименты по химии, биологии и физике и увидят, как законы науки работают в повседневной жизни.

Все мастер-классы бесплатны и доступны в порядке живой очереди. Подробности о занятиях и расписание можно узнать в афише фестиваля на сайте "Лета в Москве".

Ранее стало известно, что в рамках "Лета в Москве" 29 и 30 августа состоятся соревнования детского фестиваля по конному спорту на призы фестиваля "Спасская башня". Мероприятия пройдут в большом конном манеже Центра национальных конных традиций. В финале выступят наездники от 7 до 16 лет из разных регионов России, которые прошли отбор.

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