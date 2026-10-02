Захарова высмеяла признание Макрона об утрате Европой конкурентоспособности

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания французского лидера Эммануэля Макрона об экономических потерях Европы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Поводом для комментария стало выступление Макрона, которое он провел 29 сентября в Мадриде. В рамках государственного визита в Испанию французский президент встретился со студентами Университета Комплутенсе, где затронул тему утраты Европой ключевых экономических преимуществ.

В своей речи Макрон признал, что период, когда европейская конкурентоспособность строилась на "очень дешевом" российском газе, остался в прошлом – это закончилось еще в 2022 году. Кроме того, по его словам, Европа потеряла и китайский рынок, который ранее был основным для экспорта. Президент Франции констатировал, что теперь у ЕС наблюдается торговый дефицит с Китаем, а ежедневные потери в торговле с этой страной оцениваются в один миллиард евро.

Макрон также отметил, что если еще два года назад ряд европейских стран, включая Германию, оставались чистыми экспортерами, то теперь, по его мнению, "это тоже закончилось".

Захарова фактически поставила под сомнение запоздалое осознание европейскими лидерами последствий их собственной политики. Дипломат иронично процитировала культовую фразу из фильма Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен": "Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать".

Ранее Захарова в телеграм-канале раскритиковала заявление главы МИД Британии Эда Милибэнда о России и поддержке Украины, сравнив его выступление со сценой из "Алисы в Стране чудес". К публикации она приложила видеозапись выступления Милибэнда, в котором тот заявил, что Великобритания продолжит противостоять якобы исходящим от России угрозам.