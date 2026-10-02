Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 07:29

Политика

Захарова высмеяла признание Макрона об утрате Европой конкурентоспособности

Фото: vk.ru/mid

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания французского лидера Эммануэля Макрона об экономических потерях Европы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Поводом для комментария стало выступление Макрона, которое он провел 29 сентября в Мадриде. В рамках государственного визита в Испанию французский президент встретился со студентами Университета Комплутенсе, где затронул тему утраты Европой ключевых экономических преимуществ.

В своей речи Макрон признал, что период, когда европейская конкурентоспособность строилась на "очень дешевом" российском газе, остался в прошлом – это закончилось еще в 2022 году. Кроме того, по его словам, Европа потеряла и китайский рынок, который ранее был основным для экспорта. Президент Франции констатировал, что теперь у ЕС наблюдается торговый дефицит с Китаем, а ежедневные потери в торговле с этой страной оцениваются в один миллиард евро.

Макрон также отметил, что если еще два года назад ряд европейских стран, включая Германию, оставались чистыми экспортерами, то теперь, по его мнению, "это тоже закончилось".

Захарова фактически поставила под сомнение запоздалое осознание европейскими лидерами последствий их собственной политики. Дипломат иронично процитировала культовую фразу из фильма Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен": "Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать".

Ранее Захарова в телеграм-канале раскритиковала заявление главы МИД Британии Эда Милибэнда о России и поддержке Украины, сравнив его выступление со сценой из "Алисы в Стране чудес". К публикации она приложила видеозапись выступления Милибэнда, в котором тот заявил, что Великобритания продолжит противостоять якобы исходящим от России угрозам.

Читайте также


политика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика