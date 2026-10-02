02 октября, 06:53Транспорт
Аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск воздушных судов
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт вновь принимает и отправляет самолеты в соответствии с расписанием. Статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
В ведомстве подчеркнули, что данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов.
Также подобные ограничения вводились в воздушной гавани Домодедово. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.