Аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск воздушных судов

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт вновь принимает и отправляет самолеты в соответствии с расписанием. Статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Также подобные ограничения вводились в воздушной гавани Домодедово. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.