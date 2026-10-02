До 13 градусов тепла ожидается в Москве 2 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, 2 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов. В Подмосковье – от 9 до 14 градусов.

Также в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что суббота, 3 октября, станет самым холодным днем недели в городе. Дневная температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла.

При этом уже с воскресенья, 4 октября, температура воздуха начнет повышаться. Также с 5-го числа в столичном регионе местами начнутся небольшие дожди.