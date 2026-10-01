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01 октября, 23:24

Экономика

Минприроды РФ обяжет недропользователей переоценить запасы дефицитных металлов до 2028 г

Фото: 123RF.com/parilovv

Минприроды РФ внесло на обсуждение законопроект, устанавливающий обязательные сроки переоценки запасов дефицитных твердых полезных ископаемых. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно‑правовых актов.

Согласно проекту, компании, занятые добычей такого сырья, должны провести переоценку не позднее 1 января 2028 года, а в дальнейшем – не реже чем раз в пять лет.

Под действие нормы подпадут виды сырья из перечня, утвержденного распоряжением кабмина в 2024 году. В список включены уран, хром, титан, марганец, молибден, бокситы и вольфрам, а также широкий ряд редких и редкоземельных металлов – в частности, литий, бериллий, цирконий, ванадий, ниобий, тантал, рений и другие, включая группу редкоземельных элементов от иттрия до лютеция.

В пояснительной записке подчеркивается, что несоблюдение требования об обязательной переоценке грозит компаниям досрочным прекращением права пользования недрами.

Авторы инициативы считают, что регулярное обновление данных о запасах позволит точнее оценивать ресурсный потенциал страны, эффективнее планировать управленческие решения и прогнозировать налоговые поступления в бюджет. При этом реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Ранее в Минприроды анонсировали запуск программы "Уран России". Проект уже представлен Владимиру Путину и получил его поддержку.

В ведомстве отметили, что одной из ключевых задач в сфере недропользования является учет текущих потребностей экономики и прогнозирование того, какие ресурсы понадобятся стране через 10–15 лет.

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