Площадь пожара в особняке у Исаакиевского собора выросла до 2 000 "квадратов"

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Площадь пожара в историческом особняке К. Л. Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге достигла 2 000 квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в МАХ.

Ранг пожара повысили до третьего. К ликвидации возгорания привлекли 125 человек личного состава и 25 единиц техники.

"Информации о пострадавших не поступало", – сообщили в ведомстве.

Пожар произошел вечером 1 октября по адресу Исаакиевская площадь, дом 3, в Адмиралтейском районе. Позднее ранг пожара был повышен.

Также сообщалось о возгорании на территории подмосковного химзавода в подмосковном Краснозаводске. Огонь разрушил одну из конструкций предприятия, 40 человек были эвакуированы. Их здоровью ничего не угрожает.