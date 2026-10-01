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01 октября, 21:29

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Путин: Россия готова к мирным переговорам

Россия готова к мирным переговорам – Путин

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия готова перейти к мирным переговорам по конфликту на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что под контролем Украины осталось всего примерно 11% территории ДНР. Однако дело не в территориях, а в людях. По словам российского лидера, необходимо создать условия для длительного мира на длительную историческую перспективу.

Президент РФ указал, что Москва готова начать переговоры лишь на приемлемых для народа России условиях. Также ей необходимы гарантии безопасности. Однако в настоящее время РФ не видит желания со стороны Украины проводить переговоры.

При этом Москва была готова возобновить мирный процесс уже 21 сентября, но Киев предпринял попытку ударов в период проведения выборов в Госдуму России.

"Сами выборы не проводят и нам попытались сорвать. С 19 на 20 сентября предприняли попытку прорвать ПВО Москвы, свыше 1 600 беспилотников запустили по Москве, не переставая, били по избирательным участкам в других регионах Российской Федерации", – сказал Путин.

Кроме того, лидер страны назвал нелепыми поступившие предложения о взаимном прекращении ударов между РФ и Украиной. В это же время темпы продвижения российских войск в зоне СВО лишь нарастают – только за сентябрь был освобожден 1 301 квадратный километр территории.

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