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01 октября, 21:56

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Путин: Россия выступает за свободу морского судоходства

Россия выступает за свободу морского судоходства – Путин

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Россия поддерживает свободу морского судоходства и выступает против любых ограничений. Об этом Владимир Путин сказал на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Путина, Россия не нападает на другие страны и не захватывает чужие суда. Президент также сообщил, что киевские власти ранее наносили удары по российским танкерам и другим кораблям, перевозившим мирные грузы. За первые десять дней атак было выведено из строя 40 судов, всего повреждено более 100 кораблей.

"Ну что же, мы начали отвечать", – добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Черное море в настоящее время малопригодно для безопасного судоходства из-за действий Украины. Несмотря на это, Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировой рынок. В частности, правительство занимается обеспечением альтернативных путей транспортировки зерна.

При этом СМИ писали, что уже у самой Украины появились проблемы с вывозом зерна через Черное море. Причиной стали удары российских войск по военным объектам в районах черноморских портов, задействованных в доставке грузов для украинских военных.

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