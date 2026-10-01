Площадь пожара на химзаводе в Краснозаводске достигла 1 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал SHOT

Площадь пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске достигла 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Судьба пяти человек остается неизвестной.

Возгорание с последующим обрушением конструкций произошло на предприятии вечером 1 октября. Из здания эвакуировали около 40 человек. Их здоровью ничего не угрожает.

Согласно предварительным данным, инцидент носит техногенный характер. Окончательные выводы будут сделаны экспертной комиссией по результатам расследования. В настоящее время на объекте задействованы три экипажа скорой медицинской помощи и две бригады территориального центра медицины катастроф.