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01 октября, 20:32

Политика

Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Владимир Путин рассказал, что у него сложились добрые многолетние отношения с американским лидером Дональдом Трампом. При этом Москва хотела бы, чтобы факторы, которые на протяжении десятилетий омрачали отношения двух стран, остались в прошлом, заявил он на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Я ему благодарен за то, что он предпринимает усилия по разрешению, скажем, украинского кризиса. Как я много раз говорил уже, он – убежден в этом – делает это искренне", – сказал российский лидер.

Путин также выразил благодарность первой леди США Меланье Трамп за работу в гуманитарной сфере в контексте украинского конфликта. По его словам, речь идет в том числе об обменах и решении других гуманитарных вопросов.

Президент отметил, что проблемы, которые разделяют Россию и США и препятствуют развитию их отношений, возникали не вчера и не сегодня, а формировались десятилетиями. Москва, по словам Путина, хотела бы, чтобы они ушли в прошлое и появились новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае необходима не только России и США, но и всему миру. Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября в Шэньчжэне. О встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стороны уже договорились.

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