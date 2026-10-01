Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 19:10

Политика

Путин назвал весьма вероятным продолжение международных конфликтов

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Продолжение международных конфликтов в предстоящем году весьма вероятно, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В частности, и потому что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша", – сказал президент.

Путин также отметил, что внутренняя стабильность для любого государства важнее всего остального и ради ее сохранения правительства могут предпринимать действия, влияющие на положение дел вовне.

Президент выразил уверенность, что в стратегической перспективе мировая ситуация будет меняться к лучшему, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному порядку. Однако на пути к такому мироустройству мир ждут риски, поэтому их минимизация на любом уровне – основная задача.

Рано или поздно международная система придет к устойчивому балансу, но это сложный процесс, требующий взаимных компромиссов и трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону придется признать реалии многополярного мира.

"Ответственность за наше общее будущее – совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого", – указал Путин.

Также Путин заявил, что страны Запада оказывают непропорционально большое влияние на работу ООН, что приводит к дисбалансу в устройстве организации. Глава государства обратил внимание, что западные страны, представляющие собой мировое меньшинство, пытаются сохранить контроль над управленческими функциями, несмотря на уменьшение своего влияния.

Читайте также


властьполитика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика