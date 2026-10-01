Путин назвал весьма вероятным продолжение международных конфликтов

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Продолжение международных конфликтов в предстоящем году весьма вероятно, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В частности, и потому что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша", – сказал президент.

Путин также отметил, что внутренняя стабильность для любого государства важнее всего остального и ради ее сохранения правительства могут предпринимать действия, влияющие на положение дел вовне.

Президент выразил уверенность, что в стратегической перспективе мировая ситуация будет меняться к лучшему, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному порядку. Однако на пути к такому мироустройству мир ждут риски, поэтому их минимизация на любом уровне – основная задача.

Рано или поздно международная система придет к устойчивому балансу, но это сложный процесс, требующий взаимных компромиссов и трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону придется признать реалии многополярного мира.

"Ответственность за наше общее будущее – совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого", – указал Путин.

Также Путин заявил, что страны Запада оказывают непропорционально большое влияние на работу ООН, что приводит к дисбалансу в устройстве организации. Глава государства обратил внимание, что западные страны, представляющие собой мировое меньшинство, пытаются сохранить контроль над управленческими функциями, несмотря на уменьшение своего влияния.

