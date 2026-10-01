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01 октября, 18:18

Политика

Путин заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Мир подошел к решающему поворотному моменту развития, заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Масштаб уже произошедших и грядущих перемен в мире огромен. Но дело далеко не только в политике – она производна от глубоких изменений, считает Путин.

Перемены происходят во всех областях, что создает условия для качественной трансформации. Это и технологии, и социальная структура общества, и климат, и военное дело, и биоэтика, и энергетика, и демография, и цифровизация, и искусственный интеллект. Путин уверен, что вся жизнь меняется и человечество еще не полностью осознало степень тех вызовов, с которыми сталкивается.

При этом президент РФ заметил, что тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность. По словам российского президента, Востоку, Западу, Северу и Югу рано или поздно придется договориться о принципах нового мироустройства.

"Ответственность за наше общее будущее совсем не абстрактный лозунг, это набор практических действий, цель которых не допустить скатывание человечества к грани выживания, избежать непоправимого", – сказал Путин.

Ранее президент РФ призывал Запад "жить дружно", отметив, что в противном случае Москве "придется отвечать". По его словам, внешних угроз меньше не становится. При этом Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями и дальнейшему сотрудничеству, несмотря на то что некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о подготовке к войне с Россией.

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