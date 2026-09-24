Мишустин заявил, что рост ВВП в 2027 году составит 1,4%

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Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2027 году вырастет на 1,4%. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В дальнейшем динамика планомерно ускорится – до 2,4% в 2029 году", – указал премьер.

Основным фактором роста ВВП станет внутренний спрос. Такой прогноз заложен в базовый вариант социально-экономического развития, который лег в основу проекта федерального бюджета на 2027 год, отметил Мишустин.

Премьер также озвучил ключевые параметры бюджета. Доходы на 2027 год прогнозируются на уровне 43,3 триллиона рублей с последующим увеличением почти до 48,4 триллиона рублей к 2029 году. Расходы на следующий год запланированы в размере 48,8 триллиона рублей.

"Такая динамика позволит профинансировать важнейшие направления", – подчеркнул глава правительства.

Безусловным приоритетом для России он назвал выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и развитие экономики.

Мишустин также отметил устойчивость российской экономики к глобальным вызовам. По его словам, это стало возможным благодаря четкому выполнению поручений президента, совместной работе правительства, Банка России, парламента, регионов и делового сообщества.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение соцобязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности страны. Кроме того, по словам президента, власти закладывают в бюджет консервативную цену на нефть.