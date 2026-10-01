Главреда The Voice оштрафовали за материал об эскортницах в Дубае

Фото: depositphotos/samot​

Суд оштрафовал главного редактора журнала The Voice Екатерину Великину за статью об эскортницах в Дубае, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как указано в документах, 4 марта на сайте The Voicemag появился материал о росте спроса на эскортниц в Дубае. К нему прилагались фотографии и видео с информацией о половых отношениях между мужчиной и женщиной, эксплуатирующие интерес к сексу. Возрастная маркировка "16+" не соответствовала данной классификации информационной продукции, что является нарушением порядка распространения информации среди детей.

В суд передали протокол об административном правонарушении, составленный 8 июля. Главред на заседание не явилась, дело рассматривалось в ее отсутствие. Великину признали виновной по административной статье "Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации" и назначили ей штраф в 10 тысяч рублей. Конфискация предмета административного правонарушения не применялась.

Смягчающим обстоятельством суд признал удаление публикации с сайта, отягчающим – повторное аналогичное правонарушение за год. В декабре 2025 года Великину уже штрафовали на 5 тысяч рублей за неверную маркировку статьи "Больше знаешь – меньше спишь: 50 фактов о сексе", которая тоже не соответствовала знаку "16+". В том случае защитник главреда признал вину и сообщил, что информация удалена.

Ранее в Санкт-Петербурге суд вынес решение против кабельного телеканала, который транслировал днем запрещенный для детей контент без системы ПИН-кодирования. Административное нарушение было составлено против АО "Первый ТВЧ" по статье "Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации". СМИ обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

