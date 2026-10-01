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01 октября, 17:37

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Mirror: ученые создали таблетку, которая сжигает жир и наращивает мышцы

Ученые создали таблетку, которая сжигает жир и наращивает мышцы

Фото: 123RF.com/ryanking999

Ученые из Шведской биотехнологической компании Atrogi создали таблетку, помогающую наращивать мышечную массу и сжигать жир. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.

Ученые протестировали препарат ATR-258, который должен имитировать часть метаболических эффектов физических упражнений в скелетных мышцах. Он воздействует на бета-2-адренорецепторы в мышцах и помогает перемещать белок GLUT4 к мембране клеток, а это, в свою очередь, способствует поглощению глюкозы без прямого участия инсулина.

Исследование продолжалось 8 недель, в нем приняли участие 13 человек с избыточным весом или ожирением. По итогам эксперимента у участников в среднем уменьшилась жировая масса на 1,1 килограмма и выросла безжировая масса на 0,8 килограмма.

Сила и мощность мышц ног также увеличились приблизительно на 13%. Результаты предварительные, поскольку для подтверждения эффективности и безопасности лекарства необходимо значительно большее число пациентов. При этом разработчики по-прежнему надеются, что в будущем ATR-258 можно будет применять вместе с препаратами для снижения веса, чтобы уменьшить потерю мышечной массы.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что генетика является одной из причин набора веса. По ее словам, если мать недоедала, то ребенок будет охотнее набирать вес, так как это запоминается на уровне генов.

Также причиной может стать дефицит йода, селена, витаминов С и D, витаминов группы B, магния. К ожирению могут быть склонны люди с нарушениями работы надпочечников, добавила врач.

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