Диетолог Соломатина: ребенок будет охотнее набирать вес, если мать недоедала

Генетика является одной из причин набора веса. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она пояснила, что если мать недоедала, то ребенок будет охотнее набирать вес, так как это запоминается на уровне генов. Также причиной может стать дефицит йода, селена, витаминов С и D, витаминов группы B, магния.

Помимо этого, негативно на вес влияют гипотиреоз и инсулинемия, когда человек постоянно испытывает чувство голода. К ожирению также могут быть склонны люди с нарушениями работы надпочечников.

Предупредила врач и об опасности недостаточного количества сна. В этом случае кортизол не уходит после пробуждения, поэтому человек хочет есть жирную и сладкую еду.

Кроме того, добавила специалист, в современном мире еда стала очень доступной, ее больше не нужно добывать. Она выглядит гораздо привлекательнее за счет различных обработок, содержа при этом меньше витаминов, микроэлементов, белка, незаменимых жирных кислот.

"В человеческом организме вырабатываются гормоны и нейромедиаторы. Например, дофамин – главный двигатель прогресса. Он синтезируется при влюбленности, командном спорте, сдаче экзаменов. Еда тоже способствует его выработке. И человек запоминает: если съесть что-то, будет счастье", – рассказала Соломатина.

В современной пище все чаще встречаются стимуляторы, ароматизаторы, глутаматы, напомнила специалист. Сахар, соль, глутамат натрия и жир делают продукты более привлекательными для людей.

Также на лишний вес влияет стресс, который сейчас, как правило, является хроническим, добавила она. При стрессе повышается уровень глюкозы, кровь сгущается, а жир запасается организмом на случай болезни. Из этой ситуации трудно найти выход, так как дофамин и серотонин, приносящие хорошее настроение, люди получают из сладкого, соленого и фастфуда.

Для борьбы с лишним весом Соломатина рекомендовала наладить режим сна, больше двигаться и меньше переживать. Если вес не уходит, следует обратиться к врачу, который проверит дефицит витаминов и минералов, сахар, инсулин, функцию печени, ферменты, скрытую депрессию.

Если даже в этом случае положительных результатов нет, помочь могут психотерапия и препараты, продлевающие чувство сытости. Однако все это применяется строго под наблюдением специалиста. Крайний случай – хирургия.

"При этом человек может похудеть в любом возрасте. Но с возрастом активность этого процесса все равно снижается: начинают болеть колени, появляется одышка, ухудшается метаболизм после 35 лет, идет гормональная перестройка", – отметила диетолог.

Она также напомнила, что мышечная ткань в покое расходует значительно больше калорий, чем жировая, поэтому ее необходимо наращивать. Важно больше двигаться, хотя бы подниматься до квартиры по лестнице и чаще ходить пешком. А чтобы активность была интересной, можно посещать новые места и отправляться в походы.

Ранее академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что число россиян с избыточным весом составляет 56%, а с ожирением – 22–26%. Это связано в том числе с тем, что жители страны употребляют много соли, насыщенных жиров и сахара. При этом фруктов и овощей в их рационе мало.

