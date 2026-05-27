27 мая, 16:39Общество
В Минобрнауки РФ допустили отмену дипломных работ в вузах
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) способно спровоцировать отказ от письменных дипломных работ в вузах. Выпускники могут начать сдавать устный экзамен, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же как и способности со знаком минус – "дурь каждого", как говорят, будут видны в полном объеме", – цитирует его ТАСС.
По словам министра, устный экзамен поможет объективно оценить реальные знания и компетенции.
Ранее общественный деятель Алексей Ярошенко предложил рассмотреть меры, которые позволят отменить обязательную сдачу выпускных квалификационных работ (ВКР) для студентов всех специальностей. Он объяснил, что научная и аналитическая работа пригождается не всем выпускникам.
По мнению Ярошенко, вместо дипломных работ уровень компетенций можно проверять практическим итоговым экзаменом.
Каждая 7-я дипломная работа в России содержала следы использования ИИ