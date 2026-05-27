СК Кузбасса проверит блогера, младенец которой громко плачет во время стримов

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

СК России по Кемеровской области проведет проверку блогера из Киселевска, которая во время стримов оставляла своего трехмесячного ребенка плачущим в другой комнате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи промониторили социальные сети россиянки. В отношении нее проведут проверку по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Кроме того, следствие проверит работу должностных лиц органов системы профилактики.

По данным регионального издания NGS42, жители Кузбасса требуют забрать младенца у блогера и ее сожителя. На кадрах со стримов женщина возмущается, что ребенок не дает ей спать, называет его "истеричным" и объясняет зрителям, что намеренно уносит малыша подальше, чтобы не слышать крика.

Сожитель в это время курит прямо в квартире и, по собственному признанию, пьет алкоголь. На замечания он отвечает, что опека ему не страшна, так как ребенок не от него.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае будут судить мужчину, который истязал 10-летнего пасынка. По данным следствия, отчим с помощью замка прикрепил цепь к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати, в результате чего ребенок просидел на цепи целую неделю. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.