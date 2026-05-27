Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 17:27

Регионы

СК Кузбасса проверит блогера, младенец которой громко плачет во время стримов

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

СК России по Кемеровской области проведет проверку блогера из Киселевска, которая во время стримов оставляла своего трехмесячного ребенка плачущим в другой комнате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи промониторили социальные сети россиянки. В отношении нее проведут проверку по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Кроме того, следствие проверит работу должностных лиц органов системы профилактики.

По данным регионального издания NGS42, жители Кузбасса требуют забрать младенца у блогера и ее сожителя. На кадрах со стримов женщина возмущается, что ребенок не дает ей спать, называет его "истеричным" и объясняет зрителям, что намеренно уносит малыша подальше, чтобы не слышать крика.

Сожитель в это время курит прямо в квартире и, по собственному признанию, пьет алкоголь. На замечания он отвечает, что опека ему не страшна, так как ребенок не от него.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае будут судить мужчину, который истязал 10-летнего пасынка. По данным следствия, отчим с помощью замка прикрепил цепь к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати, в результате чего ребенок просидел на цепи целую неделю. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Читайте также


регионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика