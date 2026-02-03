В Краснодарском крае отец два года "воспитывал" детей электрошокером

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

В Краснодарском крае пройдет суд на местным жителем, который в течение нескольких лет истязал собственных детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Расследование велось в отношении 32-летнего мужчины, который, согласно обвинениям, с сентября 2023 по октябрь 2025 года регулярно применял физическую силу, в том числе с применением различных предметов и электрошокера для наказания 10-летней дочери и 8-летнего сына.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 117 ("Истязание") и 156 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") УК РФ. Уточняется, что для сокрытия преступления обвиняемый запрещал детям посещать школу. На данный момент их передали в опеку.

Мужчина признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

