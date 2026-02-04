"Поезд жизни", "Натан Мудрый": спектакли театра "Шалом" в "Мосбилете"

Фото: пресс-служба театра "Шалом"

Театр "Шалом" предлагает зрителям найти ответы на самые сложные вопросы вместе с героями пяти спектаклей, которые соединяют в себе боль прошлого, трудности настоящего и поиск будущего. Все они проходят на большой и малой сценах театра, расположенного на улице Новослободской, передал портал мэра и правительства столицы.

"Поезд жизни": юмор как оружие против отчаяния

Речь в постановке идет о борьбе за выживание обитателей еврейского местечка, рассказанная с горьким юмором и страстью. Согласно сюжету, летом 1941 года жители одного штетла, узнав о приближении нацистов, пытаются депортировать себя на поезде в Палестину.

"Поезд жизни" – это спектакль о силе духа, которая способна превратить отчаяние в акт свободы. Это постановка-путешествие, где абсурд становится реальностью, а спасительная ирония помогает не сломаться.

Показ состоится 20 февраля, возрастное ограничение – старше 16 лет.

"Натан Мудрый": классика, смотрящая в лицо современности

Драму Готхольда Эфраима Лессинга о возможности мира между иудаизмом, христианством и исламом перенесли в наше время – мастерскую по утилизации шин. Переосмысление классики показывает, что вопросы веротерпимости, лжи и истинной человечности не имеют срока давности.

Показы пройдут 8 и 9 марта, возрастное ограничение – старше 18 лет.

"Последние": когда раскол проходит через семью

Эта постановка о разногласиях, охвативших семью во время первой русской революции, а также о том, как большая история раскалывает на части родственные связи.

История Олега Липовецкого по драме Максима Горького рассказывает об отце, лишившемся власти и должности, и его взрослых детях, пытающихся вырваться из-под его влияния. А вместе с тем и о выборе, который превращает своих в чужих.

Показ – 26 февраля, возрастное ограничение – старше 16 лет.

"Обычная человеческая история": панорама одной жизни

В центре "Обычной человеческой истории" находится герой, который за пять минут до конца жизни видит проносящееся перед глазами прошлое. В его памяти оживают все прекрасные и горькие мгновения – от рождения до последней любви.

Это спектакль-воспоминание о жизни и о том, из каких мгновений складывается судьба и что в итоге оказывается важнее всего.

Показ состоится 15 февраля, возрастное ограничение – старше 16 лет.

"Моня Цацкес – знаменосец": остаться человеком в нечеловеческих условиях

Писатель Эфраим Севела рассказал историю молодого литовского еврея, который попал в Советскую армию. Рядовому Моне, который не умел и не хотел воевать, было суждено стать знаменосцем и пройти всю войну.

Спектакль предлагает подумать о том, как оставаться собой в самых невыносимых условиях, о жажде жизни и ее цене. Постановка создана на грани площадного театра и сторителлинга, а актерская игра "без четвертой стены" провоцирует прямой контакт со зрителем.

Купить билеты на эти спектакли можно в сервисе "Мосбилет".

Поход в театр "Шалом" – согласие на трудный, но необходимый разговор – с историей, с другими людьми и в конечном счете с самим собой. Спектакли не дают готовых ответов, но заставляют чувствовать и думать. Они напоминают, что даже в самых темных главах истории находится место для человечности, смеха, любви и диалога.

