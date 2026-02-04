Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 14:06

Культура

"Поезд жизни", "Натан Мудрый": спектакли театра "Шалом" в "Мосбилете"

Фото: пресс-служба театра "Шалом"

Театр "Шалом" предлагает зрителям найти ответы на самые сложные вопросы вместе с героями пяти спектаклей, которые соединяют в себе боль прошлого, трудности настоящего и поиск будущего. Все они проходят на большой и малой сценах театра, расположенного на улице Новослободской, передал портал мэра и правительства столицы.

"Поезд жизни": юмор как оружие против отчаяния

Речь в постановке идет о борьбе за выживание обитателей еврейского местечка, рассказанная с горьким юмором и страстью. Согласно сюжету, летом 1941 года жители одного штетла, узнав о приближении нацистов, пытаются депортировать себя на поезде в Палестину.

"Поезд жизни" – это спектакль о силе духа, которая способна превратить отчаяние в акт свободы. Это постановка-путешествие, где абсурд становится реальностью, а спасительная ирония помогает не сломаться.

Показ состоится 20 февраля, возрастное ограничение – старше 16 лет.

"Натан Мудрый": классика, смотрящая в лицо современности

Драму Готхольда Эфраима Лессинга о возможности мира между иудаизмом, христианством и исламом перенесли в наше время – мастерскую по утилизации шин. Переосмысление классики показывает, что вопросы веротерпимости, лжи и истинной человечности не имеют срока давности.

Показы пройдут 8 и 9 марта, возрастное ограничение – старше 18 лет.

"Последние": когда раскол проходит через семью

Эта постановка о разногласиях, охвативших семью во время первой русской революции, а также о том, как большая история раскалывает на части родственные связи.

История Олега Липовецкого по драме Максима Горького рассказывает об отце, лишившемся власти и должности, и его взрослых детях, пытающихся вырваться из-под его влияния. А вместе с тем и о выборе, который превращает своих в чужих.

Показ – 26 февраля, возрастное ограничение – старше 16 лет.

"Обычная человеческая история": панорама одной жизни

В центре "Обычной человеческой истории" находится герой, который за пять минут до конца жизни видит проносящееся перед глазами прошлое. В его памяти оживают все прекрасные и горькие мгновения – от рождения до последней любви.

Это спектакль-воспоминание о жизни и о том, из каких мгновений складывается судьба и что в итоге оказывается важнее всего.

Показ состоится 15 февраля, возрастное ограничение – старше 16 лет.

"Моня Цацкес – знаменосец": остаться человеком в нечеловеческих условиях

Писатель Эфраим Севела рассказал историю молодого литовского еврея, который попал в Советскую армию. Рядовому Моне, который не умел и не хотел воевать, было суждено стать знаменосцем и пройти всю войну.

Спектакль предлагает подумать о том, как оставаться собой в самых невыносимых условиях, о жажде жизни и ее цене. Постановка создана на грани площадного театра и сторителлинга, а актерская игра "без четвертой стены" провоцирует прямой контакт со зрителем.

Купить билеты на эти спектакли можно в сервисе "Мосбилет".

Поход в театр "Шалом" – согласие на трудный, но необходимый разговор – с историей, с другими людьми и в конечном счете с самим собой. Спектакли не дают готовых ответов, но заставляют чувствовать и думать. Они напоминают, что даже в самых темных главах истории находится место для человечности, смеха, любви и диалога.

С помощью сервиса "Мосбилет" можно приобрести билеты на любое мероприятие в городских учреждениях культуры без наценки и комиссии как для себя, так и в подарок. Возможности сервиса постоянно расширяются.

Пользователям с полной или стандартной учетной записью на mos.ru не нужно вводить персональные данные при покупке билета. Помимо этого, для посещения мероприятия необязательно иметь при себе документ – достаточно показать контролеру QR-код цифрового билета. В сервисе также доступны персональные подборки мероприятий.

Ранее сообщалось, что в зеленом кафе театра "Шалом" 16 февраля пройдет первый актерский стендап-вечер. Сквозной темой выступления будет актерский лайфстайл: рабочие ситуации, нелепые моменты и закулисные секреты, страхи и радости. Ведущим вечера назначен Антон Ксенев.

Читайте также


культуратеатр

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика